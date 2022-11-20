Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина80 мм
- Ширина150 мм
- Высота370 мм
- Материалсталь, полимер
- Цветзеленый, золотой
Бочонок винограда Хамат
Осока Тайлер кашпо Dekollete куб МH
Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Куб 40
Фитостойка Луара фитония
Композиция Эхиверия Теза кашпо Dekollete камень
Цветочница Галактика
Кашпо Шилонг матовое серо-бежевый
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп