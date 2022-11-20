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Статуэтка Жираф

Артикул: CH-049-451
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота410 мм
  • Материалполисмола
  • Цветбронза
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