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Статуэтка Жук - фото 1

Статуэтка Жук

Артикул: CH-049-465
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина20 мм
  • Ширина40 мм
  • Высота140 мм
  • Материалметалл
  • Цветзолотой
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