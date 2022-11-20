Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина40 мм
- Длина140 мм
- Глубина20 мм
Статуэтка Геометрический Фламинго
Статуэтка Серый Кактус
Дизайнерская Шкатулка Обитатель Татуина
Аксессуар Восточная лампа
Ваза Зеленый попугай
Аксессуар воздушные шары
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Статуэтка собаки Джакометти
Арт-объект Квадраты и Шары из дерева
Статуэтка Воздушная собака, серебряная
Статуэтка Воздушная собака, красная
Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая
Статуэтка Воздушная собака, голубая
Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Кашпо для цветов Лаунж, 100х100х100
Кашпо Dekollete, Фито стойка осока Акита
Герань Эскондо
Фито стойка мох Порто
Фитостойка Вилен папоротник Мерида
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Ротанг Конус 50
Цветочница Петуния