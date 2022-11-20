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Статуэтка Золотая обезьяна - фото 1

Статуэтка Золотая обезьяна

Артикул: CH-049-434
15 оценок
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Статуэтка Африканские животные

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Ширина150 мм
  • Высота300 мм
  • Материалкамень
  • Цветбронза
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