Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина70 мм
- Ширина80 мм
- Высота200 мм
- Материалмедь, мрамор
- Цветчерный, золотой
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