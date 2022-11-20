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Статуэтка Золотой диск - фото 1Статуэтка Золотой диск - фото 2

Статуэтка Золотой диск

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Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон
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Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Длина510 мм
  • Глубина170 мм
  • Материалалюминий

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