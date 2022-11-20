Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Длина510 мм
- Глубина170 мм
- Материалалюминий
Статуэтка Бульдоги Любовники
Игра Крестики Нолики, черная
Игра Крестики Нолики, белая
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Декоративная этническая красная маска
Декоративная Маска Павиана
Статуэтка Средний палец
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см