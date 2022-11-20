Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина1130 мм
- Высота580 мм
- Материалполимер
- Цветзолотой
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Стойка пшеница Сашэ Color
Фитостойка Вилен Свит грас Тиро
Композиция Эхиверия Теза кашпо Dekollete камень
Стойка Новогодняя Туя Дайвен
Вазон для цветов Хай-тек, цилиндрический
Вазон для цветов Хай-тек, квадро
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп