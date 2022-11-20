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Статуэтка Золотой лев

Артикул: CH-049-445
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина1130 мм
  • Высота580 мм
  • Материалполимер
  • Цветзолотой
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