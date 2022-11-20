Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Длина200 мм
- Глубина90 мм
- Цветзолотой
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Аксессуар Малахитовая колонна
Аксессуар Узел
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая
Набор из трёх лошадок дерево манго
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Вазон бетонный Ваза В-1
Кашпо - лавка Dekollete Морет Шпалера, Крокосмея Маро
Композиция розмарин Берг
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Рока Куб 40
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37
Фитостойка Порто осока Гарри
Кашпо Шилонг матовое фисташковое