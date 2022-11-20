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Статуэтка Зубы акулы

Артикул: CH-049-436
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Ширина140 мм
  • Высота860 мм
  • Материалметалл, акрил, полимер
  • Цветбежевый, черный
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