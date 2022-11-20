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Статуэтка Звезда

Артикул: CH-049-464
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина370 мм
  • Ширина370 мм
  • Высота330 мм
  • Материалметалл, камень
  • Цветбелый, бронза
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