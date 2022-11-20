Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина370 мм
- Ширина370 мм
- Высота330 мм
- Материалметалл, камень
- Цветбелый, бронза
Кашпо №1
Деревянный вазон 2
Кашпо для цветов Лаунж, 100х100х100
Стойка фитония Уилт
Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень
Стол фитомодуль самшит Холо
Кашпо Шилонг матовое бронзовое
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