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Статуэтки Cлоны, комплект - фото 1Статуэтки Cлоны, комплект - фото 2

Статуэтки Cлоны, комплект

Артикул: CH-049-412
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Ширина190 мм
  • Высота330 мм
  • Материалполимер
  • Цветсерый, черный
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