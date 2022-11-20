Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина410 мм
- Ширина190 мм
- Высота330 мм
- Материалполимер
- Цветсерый, черный
Стойка роза Леон
Стойка Сет осока Колор
Фитостойка Порто фитония
Диффенбахия Мирра кашпо Dekollete 50
Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт
Композиция Свит Грас Гота Dekollete Cubico W50
Цветочница Флора
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп