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Статуэтки три Обезьянки, черный - фото 1Статуэтки три Обезьянки, черный - фото 2Статуэтки три Обезьянки, черный - фото 3

Статуэтки три Обезьянки, черный

Артикул: CH-049-414
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина120 мм
  • Высота200 мм
  • Материалкерамика
  • Цветчерный
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