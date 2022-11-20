Любите мастерить аксессуары для праздника собственными руками? Тогда такая стеклянная заготовка – это именно то, что вам нужно! Заполните её разноцветными бусинками, пёрышками, сухоцветами или поставьте внутрь миниатюрную статуэтку или свечку – дайте своей фантазии разыграться, как следует! Создайте непревзойденную и эксклюзивную подвеску для ёлочки
Характеристики:
Размер: 14*13 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.13 кг
Длина упаковки: 0.15 м.
Ширина упаковки: 0.14 м.
Высота упаковки: 0.15 м.
Объем упаковки: 0.0033 м3
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