Стеклянный шар для декора Кантри 14*13 см

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стеклянный шар для декора Кантри 14*13 см

4.6
490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стеклянный шар для декора Капля 24*12 см
Стеклянный шар для декора Капля 24*12 см
Следующий Елочный шар с кисточкой Палаццо Реале 31 см красный
Елочный шар с кисточкой Палаццо Реале 31 см красный

Характеристики товара

Описание

Любите мастерить аксессуары для праздника собственными руками? Тогда такая стеклянная заготовка – это именно то, что вам нужно! Заполните её разноцветными бусинками, пёрышками, сухоцветами или поставьте внутрь миниатюрную статуэтку или свечку – дайте своей фантазии разыграться, как следует! Создайте непревзойденную и эксклюзивную подвеску для ёлочки

Характеристики:

Размер: 14*13 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.13 кг
Длина упаковки: 0.15 м.
Ширина упаковки: 0.14 м.
Высота упаковки: 0.15 м.
Объем упаковки: 0.0033 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.13 кг
  • Размер140*130 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стойка орхидея Смила W, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
9

Стойка орхидея Смила W

Настоящее фото товара Стойка орхидея Умай, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
14

Стойка орхидея Умай

Настоящее фото товара Стойка Сет Лаванда Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
12

Стойка Сет Лаванда Нуар

Фитостойка Луара осокаНастоящее фото товара Фитостойка Луара осока, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена
14

Фитостойка Луара осока

Фитостойка Порто папоротник ГуарНастоящее фото товара Фитостойка Порто папоротник Гуар, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
5

Фитостойка Порто папоротник Гуар

Композиция Чертополох Вайлет кашпо DekolleteНастоящее фото товара Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
6

Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete

Настоящее фото товара Композиция Осока Висмар Dekollete Cubico W50, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
10

Композиция Осока Висмар Dekollete Cubico W50

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Винтажный елочный шар Шах Султан 9 см рубиновый, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
13

Винтажный елочный шар Шах Султан 9 см рубиновый, стекло

Настоящее фото товара Винтажное елочное украшение Аквамариновые Сны 19 см, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
7

Винтажное елочное украшение Аквамариновые Сны 19 см, подвеска

Набор винтажных шаров Снежный Зефир 6 см, 12 шт, стеклоНастоящее фото товара Набор винтажных шаров Снежный Зефир 6 см, 12 шт, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
15

Набор винтажных шаров Снежный Зефир 6 см, 12 шт, стекло

Настоящее фото товара Елочный шар Парижский Шик - Де Клермен 5 см, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
5

Елочный шар Парижский Шик - Де Клермен 5 см, подвеска

Настоящее фото товара Набор стеклянных шаров Клари Дезире - Rose 10 см 6 шт, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
11

Набор стеклянных шаров Клари Дезире - Rose 10 см 6 шт

Настоящее фото товара Елочный шар Лазуритовые Сокровища - Дельфини 5 см, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена
15

Елочный шар Лазуритовые Сокровища - Дельфини 5 см, подвеска

Набор винтажных шаров Пражская Вьюга 6 см, 6 шт, стеклоНастоящее фото товара Набор винтажных шаров Пражская Вьюга 6 см, 6 шт, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
14

Набор винтажных шаров Пражская Вьюга 6 см, 6 шт, стекло

Настоящее фото товара Набор стеклянных шаров Клари Дезире - Peony 10 см 6 шт, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
12

Набор стеклянных шаров Клари Дезире - Peony 10 см 6 шт

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см