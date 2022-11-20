Оригинальный стеклянный подсвечник в форме капельки – отличная идея, чтобы разнообразить домашний интерьер! Этот декоративный элемент будет незаменим в праздники, да и в будние вечера будет приятно расслабиться возле горящей свечи. Огонек, отражаясь в прозрачных стенках, создает потрясающие световые блики. Это успокаивает и настраивает на приятные размышления. Капельку можно поставить в гостиной или в спальне: она везде будет смотреться превосходно, да и много места не займет. Диаметр подсвечника всего 12 см, а высота – 24. Только не забудьте запастись чайными свечками, потому что капелька вам так понравится, что ее не захочется тушить! Кроме того, эту стеклянную колбу можно использовать не только как подсвечник, а еще как вазу для любых декоративных элементов включая электрогирлянду.
Характеристики:
Высота декоративного подсвечника: 24 см.
Диаметр: 12 см.
Диаметр отверстия: 7 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.23 кг
Длина упаковки: 0.28 м.
Ширина упаковки: 0.14 м.
Высота упаковки: 0.14 м.
Объем упаковки: 0.0056 м3
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