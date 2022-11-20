Стеклянный шар с композицией Медвежонок Берни - Сладкие Сны 8 см, подвеска

7 оценок

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Стеклянный шар с композицией Медвежонок Берни - Сладкие Сны 8 см, подвеска

5
890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Елочный шар из стекла с композицией внутри - отличный вариант украшения хвойного деревца. Повесьте его на пушистую веточку и наслаждайтесь историей из жизни лесной природы.
Очаровательный стеклянный шар с композицией принесет радость и взрослым, и детям. Елочный шар с фигуркой - оригинальное украшение для ели, которое будет чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Наполните атмосферу ощущением подступающего торжества, и пусть ваша лесная красавица станет самой нарядной и красивой

Характеристики:

Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло, дерево, текстиль.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.02 кг
Длина упаковки: 0.05 м.
Ширина упаковки: 0.05 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0002 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.02 кг
  • Материалстекло, дерево, текстиль
  • Диаметр80 мм

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