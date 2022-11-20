Стеклянный шар с композицией Птичье Царство - Сова 9 см, подвеска

10 оценок

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Стеклянный шар с композицией Птичье Царство - Сова 9 см, подвеска

5
490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Используя естественные расцветки, мастера создали удивительно натуральную композицию в стеклянном шаре. Фигурка птички выполнена очень детально. Сова расположилась в уютном домике из стекла, оснащенному по всем птичьим правилам – веточками лозы и мягкой подстилкой. Завершает украшение декоративный пенек в верхней части игрушки

Характеристики:

Размер: 9 см.
Материал: стекло, полистоун.
Вес: 0.08 кг
Объем упаковки: 0.0008 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.08 кг
  • Размер90 мм
  • Материалстекло, полистоун

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