Используя естественные расцветки, мастера создали удивительно натуральную композицию в стеклянном шаре. Фигурка птички выполнена очень детально. Сова расположилась в уютном домике из стекла, оснащенному по всем птичьим правилам – веточками лозы и мягкой подстилкой. Завершает украшение декоративный пенек в верхней части игрушки
Характеристики:
Размер: 9 см.
Материал: стекло, полистоун.
Вес: 0.08 кг
Объем упаковки: 0.0008 м3
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