Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / золото

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Madina белый/фиолетовый
Стул Madina белый/фиолетовый
Следующий Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана
Стул Madina белый/фиолетовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1100 мм
  • Длина1100 мм
  • Вес45 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
15

Стол Лофт-3

Барный стол ЛеморейНастоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
98Хит

Барный стол Леморей

Стойка администратора ГламрокНастоящее фото товара Стойка администратора Гламрок, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
13

Стойка администратора Гламрок

Стойка администратора ДиалогНастоящее фото товара Стойка администратора Диалог, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
10

Стойка администратора Диалог

Стойка администратора ДжазНастоящее фото товара Стойка администратора Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
7

Стойка администратора Джаз

Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Настоящее фото товара Урна Ящик, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
10

Урна Ящик

Настоящее фото товара Комплект пластиковой мебели LOFT 4 бежевый/темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена
13

Комплект пластиковой мебели LOFT 4 бежевый/темно-серый

Другие товары из раздела

Стеклянный стол Давос белый / венгеНастоящее фото товара Стеклянный стол Давос белый / венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена
9

Стеклянный стол Давос белый / венге

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Ordal охра/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена
14

Стул на металлокаркасе Ordal охра/ черный

Настоящее фото товара Стул Elegance темный орех/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
10

Стул Elegance темный орех/ кремовый

Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
9

Стул Elegance белый/ голубой

Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
11

Стул Elegance белый/ серый

Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ бледный терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
12

Стул Elegance белый/ бледный терракот

Настоящее фото товара Стул Velen серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
8

Стул Velen серо-голубой

Стул Вольтер, венге, лосьНастоящее фото товара Стул Вольтер, венге, лось, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
8

Стул Вольтер, венге, лось

Стул Амьен серый велюрНастоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
9

Стул Амьен серый велюр