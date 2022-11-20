Фантастический декор из кремового кружева, пестрых пайеток и крупных страз делает новогодний винтажный шар Бурбон-Конде уникальным. Ажурное, сияющее, переливающееся украшение выглядит оригинально и пышно и при этом несет в себе частичку уютного домашнего тепла.
Замечательный стеклянный шар от компании Noel Collection (Katherine’s Style), одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарит радость и взрослым, и детям. Елочный шар 10 см - украшение оптимального размера для большой и средней ели. Он будет потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Наполните атмосферу ощущением праздника, и пусть ваша лесная красавица станет самой нарядной и красивой
Характеристики:
Диаметр: 100 мм.
Материал: стекло.
Цвет: красный.
Декор: кружево.
Вес: 0.04 кг
Объем упаковки: 0.0013 м3
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