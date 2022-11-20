Стеклянный елочный шар Jardin D'Grasse 10 см перламутровый

14 оценок

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Стеклянный елочный шар Jardin D'Grasse 10 см перламутровый

4.7
790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеклянный новогодний шар Jardin D'Grasse - это весенний привет, долетевший в заснеженную Россию из цветущего Грасса, парфюмерной столицы мира. Пусть за окном лежат снега и оконные стекла покрываются морозными узорами! Над вами зима не властна, ведь елочный шар, покачивающийся среди хвойных ветвей на бархатной ленте, успел распуститься трепетными бледно-розовыми цветами с мелкими зелеными листочками. Кажется, еще миг - и комната наполнится невообразимыми ароматами бесчисленных садов Грасса…
Стеклянные шары от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесет радость и взрослым, и детям. Елочный шар 10 см - украшение оптимального размера для большой и средней ели. Он будет потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Наполните атмосферу ощущением праздника, и пусть ваша лесная красавица станет самой нарядной и красивой

Характеристики:

Диаметр: 10 см.
Материал: стекло.
Цвет: перламутровый.
Декор: текстиль, бисер.
Вес: 0.09 кг
Объем упаковки: 0.0017 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.09 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр100 мм

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