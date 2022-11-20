Стеклянный новогодний шар Jardin D'Grasse - это весенний привет, долетевший в заснеженную Россию из цветущего Грасса, парфюмерной столицы мира. Пусть за окном лежат снега и оконные стекла покрываются морозными узорами! Над вами зима не властна, ведь елочный шар, покачивающийся среди хвойных ветвей на бархатной ленте, успел распуститься трепетными бледно-розовыми цветами с мелкими зелеными листочками. Кажется, еще миг - и комната наполнится невообразимыми ароматами бесчисленных садов Грасса…
Стеклянные шары от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесет радость и взрослым, и детям. Елочный шар 10 см - украшение оптимального размера для большой и средней ели. Он будет потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Наполните атмосферу ощущением праздника, и пусть ваша лесная красавица станет самой нарядной и красивой
Характеристики:
Диаметр: 10 см.
Материал: стекло.
Цвет: перламутровый.
Декор: текстиль, бисер.
Вес: 0.09 кг
Объем упаковки: 0.0017 м3
Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи
Кашпо Dekollete, Фито стойка осока Акита
Стойка Личи Чарисса Q Модуль
Фито стойка агава Танта
Стойка Лаванда Нуар
Фитостойка Вилен гортензия
Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36
Стеклянный елочный шар Бурбон-Конде 10 см, красный
Светящийся шар с композицией Mystery Tree 10 см на батарейках, стекло
Елочный шар Луковка Ле Манифик 10 см прозрачный с золотым
Набор стеклянных шаров Di Ampezzo: Ruby 8 см, 3 шт
Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см розовый 12 шт
Набор елочных игрушек Glory Brilliance 50 шт серебряный, 4-15 см, пластик
Набор стеклянных шаров Де Клермон 10 см, 9 шт
Набор пластиковых шаров Прозрачный Перламутр 10 см, 4 шт, 2 сорт
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см