Стеклянный елочный шар-шкатулка Жемчужная Тайна 6 см

12 оценок

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Стеклянный елочный шар-шкатулка Жемчужная Тайна 6 см

4.8
490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Прозрачный елочный шар Жемчужная Тайна похож на шкатулку Снежной королевы, где зимняя кудесница прячет от посторонних глаз свои заветные желания до наступления долгожданной праздничной ночи. Шар из стекла украшен в лучших обычаях ледового дворца - утонченной роскоши. Сверкающие блестки и круглые перламутровые "пуговки" окутывают пространство таинственной прохладой. Хотите узнать, что скрывается внутри? Повесьте игрушку на елку и воображение продолжит повествование праздничной сказки

Характеристики:

Диаметр: 6 см.
Материал: стекло.
Цвет: прозрачный.
Подвеска: белая ленточка из органзы.
Вес: 0.02 кг
Объем упаковки: 0.0005 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.02 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр60 мм
  • Цветпрозрачный

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