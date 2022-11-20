Прозрачный елочный шар Жемчужная Тайна похож на шкатулку Снежной королевы, где зимняя кудесница прячет от посторонних глаз свои заветные желания до наступления долгожданной праздничной ночи. Шар из стекла украшен в лучших обычаях ледового дворца - утонченной роскоши. Сверкающие блестки и круглые перламутровые "пуговки" окутывают пространство таинственной прохладой. Хотите узнать, что скрывается внутри? Повесьте игрушку на елку и воображение продолжит повествование праздничной сказки
Характеристики:
Диаметр: 6 см.
Материал: стекло.
Цвет: прозрачный.
Подвеска: белая ленточка из органзы.
Вес: 0.02 кг
Объем упаковки: 0.0005 м3
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