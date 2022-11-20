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Стеллаж 116

Артикул: CH-050-353
5 оценок
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Стол Stone Antique S
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Стол Stone Antique S

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота2000 мм
  • Вес76,24 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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