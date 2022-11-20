Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1950 мм
- Длина1000 мм
- Глубина350 мм
- Вес40 кг
- Материалакация, металл, стекло
- Цветбежевый, серый
Стеллаж State, белый
Книжный стеллаж Pyke, черный
Стеллаж Arundel
Стеллаж Helia круглый
Стеллаж Belleza
Стеллаж Confort
Тумба Лофт для офиса №1
Стеллаж Ринго
Стеллаж Ринго 2
Угловая полка КРАФТ
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Стол Лидер 1, 1500x800
Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас
Cтол Yard, 1500x800
Стол Гаригал, прозрачный
Стол Кёльн
Столик парковый «Forest mini» 740 латте