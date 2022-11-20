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Стеллаж Акалпер

13 оценок
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Тумбочка в стиле лофт Пабло

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1950 мм
  • Длина1000 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес40 кг
  • Материалакация, металл, стекло
  • Цветбежевый, серый

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