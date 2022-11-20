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Стеллаж Акалпер mini

5 оценок
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Торшер Кензия

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1950 мм
  • Длина700 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес32 кг
  • Материалакация, металл
  • Цветбежевый, серый

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