Характеристики товара
Описание
- Габаритные размеры: 1680х900х400 мм;
- Комплектация: 7 полок;
- Материал: корпус-ЛДСП 16мм, фасад-крашеный МДФ 18мм.
Стол Лидер 3, черный
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Стол Темза карагач
Конфигурация складных столов №1
Стол Оскар 1
Стол Матео
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден