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Стеллаж Апачи детский, Вигвам - фото 1Стеллаж Апачи детский, Вигвам - фото 2Стеллаж Апачи детский, Вигвам - фото 3

Стеллаж Апачи детский, Вигвам

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Габаритные размеры: 1680х900х400 мм;
  • Комплектация: 7 полок;
  • Материал: корпус-ЛДСП 16мм, фасад-крашеный МДФ 18мм.
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