Фотография Стеллаж Broby, 3 полки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стеллаж Broby, 3 полки

4.9
Оптовая цена
5 190 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стеллаж Broby, 3 полки
Стеллаж Broby, 3 полки
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Стеллаж Broby, 3 полки

4.9
5190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина370 мм
  • Цветбелый
  • Материал каркасаметалл

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