Стеллаж Confort
191090 ₽
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Стеллаж изумляет своим внешним видом. Неровно поставленные друг на друга ярусы абсолютно не создают ощущение целостности конструкции. Будто стоит подойти, толкнуть и «постройка» рухнет. Такую дизайнерскую задумку наверняка оценят все любители оригинальных предметов мебели. Стеллаж создан в современном стиле, без малейшего акцента на классику или иные консервативные направления.
3 упаковки:
Объем: 0.71 м3
Габариты (1 упаковки) - Ш71 x В48 x Г47см
Габариты (2 упаковки) - Ш71 x В47 x Г48см
Габариты (3 упаковки) - Ш71 x В51 x Г14см
Вес - 77 кг