Фотография Стеллаж Confort от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стеллаж Confort

4.3
Оптовая цена
191 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стеллаж Confort
Стеллаж Confort
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Стеллаж Confort

4.3
191090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж изумляет своим внешним видом. Неровно поставленные друг на друга ярусы абсолютно не создают ощущение целостности конструкции. Будто стоит подойти, толкнуть и «постройка» рухнет. Такую дизайнерскую задумку наверняка оценят все любители оригинальных предметов мебели. Стеллаж создан в современном стиле, без малейшего акцента на классику или иные консервативные направления.

3 упаковки:
Объем: 0.71 м3
Габариты (1 упаковки) - Ш71 x В48 x Г47см
Габариты (2 упаковки) - Ш71 x В47 x Г48см
Габариты (3 упаковки) - Ш71 x В51 x Г14см
Вес - 77 кг

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Основные характеристики

  • МатериалДерево
  • Цветкоричневый
  • Длина850 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота1810 мм

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