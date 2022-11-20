Характеристики товара
Описание
Стеллаж для бутылок вина RW-14 - удобная подставка для винных бутылок из оргстекла с металлическими хромированными креплениями.
Служит дополнительным декором помещения. Модуль хромированный стеллаж для вина состоит из 1 модуля для 10 бутылок.
Подставка для бутылок вина может быть дополнена еще одним дополнительным уровнем.
Каждый уровень можно использовать отдельно или ансамблем с дополнительными аналогичными уровнями.
Несмотря на ее хрупкий вид, с легкостью выдерживает 10 полных бутылок типа Бордо. Бутылки расположены специальным образом - в горизонтальном положении. Это очень важное условие, чтобы не допустить высыхания пробки.
Стеллаж для винных бутылок RW-14 идеально гармонирует с любым интерьером, подходит под любой стиль кухонной мебели. Послужит замечательным подарком как аксессуар для вина. Может быть установлен в одном или нескольких вариантах. В тандеме с аналогичными моделями, не только расширит свои возможности, а так же составит уникальный и индивидуальный декор помещения.
Характеристики стеллажа для бутылок вина RW-14:Материал полки: оргстекло, крепление металлическое (хромированное)
Размер одного уровня: 540\40\100 мм
На стеллаже для вина бутылка будет расположена в правильном положении для долгого хранения, от чего вкусовые качества вина не будут изменяться.
Основные характеристики
- Высота540 мм
- Ширина40 мм
- Глубина100 мм