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Стеллаж для бутылок вина RW-14 - фото 1

Стеллаж для бутылок вина RW-14

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Характеристики товара

Описание

Стеллаж для бутылок вина RW-14 - удобная подставка для винных бутылок из оргстекла с металлическими хромированными креплениями.

Служит дополнительным декором помещения. Модуль хромированный стеллаж для вина состоит из 1 модуля для 10 бутылок.

Подставка для бутылок вина может быть дополнена еще одним дополнительным уровнем.

Каждый уровень можно использовать отдельно или ансамблем с дополнительными аналогичными уровнями.

Несмотря на ее хрупкий вид, с легкостью выдерживает 10 полных бутылок типа Бордо. Бутылки расположены специальным образом - в горизонтальном положении. Это очень важное условие, чтобы не допустить высыхания пробки.

Стеллаж для винных бутылок RW-14 идеально гармонирует с любым интерьером, подходит под любой стиль кухонной мебели. Послужит замечательным подарком как аксессуар для вина. Может быть установлен в одном или нескольких вариантах. В тандеме с аналогичными моделями, не только расширит свои возможности, а так же составит уникальный и индивидуальный декор помещения.

Характеристики стеллажа для бутылок вина RW-14:Материал полки: оргстекло, крепление металлическое (хромированное)
Размер одного уровня: 540\40\100 мм

На стеллаже для вина бутылка будет расположена в правильном положении для долгого хранения, от чего вкусовые качества вина не будут изменяться.

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Основные характеристики

  • Высота540 мм
  • Ширина40 мм
  • Глубина100 мм

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