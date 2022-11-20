Фотография Стеллаж Horsens, 3 полки узкий дуб от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стеллаж Horsens, 3 полки узкий дуб

5
Оптовая цена
3 590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стеллаж Horsens, 3 полки узкий дуб
Стеллаж Horsens, 3 полки узкий дуб
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Стеллаж Horsens, 3 полки узкий дуб

5
3590 ₽
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Предыдущий товар в категории Стеллаж Trappedal, 5 полок, дуб/черный
Стеллаж Trappedal, 5 полок, дуб/черный
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина290 мм
  • Цветбежевый
  • Материал каркасаДСП

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