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Стеллаж Касия, венге - фото 1

Стеллаж Касия, венге

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1766 мм
  • Длина803 мм
  • Глубина283 мм
  • МатериалЛДСП, металл

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