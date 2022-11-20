Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1766 мм
- Длина803 мм
- Глубина283 мм
- МатериалЛДСП, металл
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стеллаж 25
Стеллаж Стенли
Стол Oasis, капучино
Стол Siesta 85, капучино
Стол Siesta 110
Винный шкаф Cold Vine C7-KST1
Ковер хлопковый красный ЗЕМНАЯ САВАННА
Cтол Vega, D1200
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден