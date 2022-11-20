Характеристики товара
Описание
Современный стеллаж Ланс прекрасно дополнит любой интерьер. Как от гостиной и прихожей, так и до кабинета или молодежной комнаты. На открытых стеклянных полках круглой формы можно хранить то, что часто необходимо под рукой. Красивый декор и памятные вещи так же создадут уют. Визуально легкая конструкция из нержавеющей стали не перегружает интерьер и гармонично смотрится даже в небольшом пространстве.
Высота стеллажа – 183 см, ширина – 53 см.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина530 мм
- Высота1830 мм
- Толщина столешницы8 мм
- Вес16.3 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материалмассив
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1910 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки16.30 кг