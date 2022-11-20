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Стеллаж Ланс прозрачное стекло сталь серебро

Артикул: CH-050-263
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный стеллаж Ланс прекрасно дополнит любой интерьер. Как от гостиной и прихожей, так и до кабинета или молодежной комнаты. На открытых стеклянных полках круглой формы можно хранить то, что часто необходимо под рукой. Красивый декор и памятные вещи так же создадут уют. Визуально легкая конструкция из нержавеющей стали не перегружает интерьер и гармонично смотрится даже в небольшом пространстве.

Высота стеллажа – 183 см, ширина – 53 см.


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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1830 мм
  • Толщина столешницы8 мм
  • Вес16.3 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материалмассив
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1910 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки16.30 кг
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