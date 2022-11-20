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Стеллаж Марсель

15 оценок
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Комод Марсель c 3-мя ящиками
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Комод Марсель c 3-мя ящиками

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1900 мм
  • Длина2340 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес160 кг
  • МатериалМДФ, массив

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