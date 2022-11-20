Характеристики товара
Описание
Стеллаж Рединг – впечатляющий дизайн, созданный для стильных интерьеров. Стеллаж Рединг может стать центральной частью вашей обстановки, ведь его дизайн впечатляет с первого взгляда. Задняя часть с металлической сеткой, ножки из металла с позолоченными деталями, разные варианты перекрытий – все эти особенности выставлены напоказ и призваны сделать общий вид изделия эффектным и ярким. Расстановка аксессуаров здесь может быть разной, но одинаково будет одно – общий вид будет потрясающим! Стеллаж собран из двух металлических опор, на которых закреплены шесть полок. Опоры имеют трубчатую структуру, с диаметром 2 см. Они окрашены в черный цвет матовой эпоксидной краской. Нижняя часть опор имеет золотое гальваническое покрытие. Для прочности предусмотрены поперечные перекладины. Полки и перегородки сделаны из МДФ со шпоном ясеня. Они имеют толщину 2 см. Допустимая максимальная нагрузка на каждую полку не должна превышать 5 кг. Одну из полок сзади украшает сетчатая стенка. Она сделана из металла, окрашена в черный цвет. Размеры стеллажа: ширина – 120 см, высота – 177 см, глубина – 30 см. Вес изделия – 42,5 кг.
Потребуется сборка. Инструкция и крепеж включены в комплектацию.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота1770 мм
- Ширина350 мм
- Длина1200 мм
- Вес44 кг
- МатериалМДФ, дерево, сталь, шпон
- Цветчерный, золотой
- Страна изготовленияИспания