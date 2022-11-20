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Стеллаж Рединг 120 x 177 см - фото 1Стеллаж Рединг 120 x 177 см - фото 2Стеллаж Рединг 120 x 177 см - фото 3Стеллаж Рединг 120 x 177 см - фото 4

Стеллаж Рединг 120 x 177 см

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Характеристики товара

Описание

Стеллаж Рединг – впечатляющий дизайн, созданный для стильных интерьеров. Стеллаж Рединг может стать центральной частью вашей обстановки, ведь его дизайн впечатляет с первого взгляда. Задняя часть с металлической сеткой, ножки из металла с позолоченными деталями, разные варианты перекрытий – все эти особенности выставлены напоказ и призваны сделать общий вид изделия эффектным и ярким. Расстановка аксессуаров здесь может быть разной, но одинаково будет одно – общий вид будет потрясающим! Стеллаж собран из двух металлических опор, на которых закреплены шесть полок. Опоры имеют трубчатую структуру, с диаметром 2 см. Они окрашены в черный цвет матовой эпоксидной краской. Нижняя часть опор имеет золотое гальваническое покрытие. Для прочности предусмотрены поперечные перекладины. Полки и перегородки сделаны из МДФ со шпоном ясеня. Они имеют толщину 2 см. Допустимая максимальная нагрузка на каждую полку не должна превышать 5 кг. Одну из полок сзади украшает сетчатая стенка. Она сделана из металла, окрашена в черный цвет. Размеры стеллажа: ширина – 120 см, высота – 177 см, глубина – 30 см. Вес изделия – 42,5 кг.

Потребуется сборка. Инструкция и крепеж включены в комплектацию.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота1770 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес44 кг
  • МатериалМДФ, дерево, сталь, шпон
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияИспания

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