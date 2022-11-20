Фотография Стеллаж State, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стеллаж State, белый

4.6
Оптовая цена
18 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стеллаж State, белый
Стеллаж State, белый
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Стеллаж State, белый

4.6
18890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • МатериалДСП, Сталь

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