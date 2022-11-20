Фотография Стеллаж Trappedal, 5 полок, дуб/черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стеллаж Trappedal, 5 полок, дуб/черный

4.6
Оптовая цена
11 690 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стеллаж Trappedal, 5 полок, дуб/черный
Стеллаж Trappedal, 5 полок, дуб/черный
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Стеллаж Trappedal, 5 полок, дуб/черный

4.6
11690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1780 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина300 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Материал каркасаметалл, МДФ

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