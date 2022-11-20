Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2112 мм
- Длина423 мм
- Глубина300 мм
- МатериалЛДСП
Стул Бостон 20мм
Стул Тренд CT
Стул Киви, велюр коричневый
Стол журнальный Italia
Стол журнальный Forest
Стол рабочий Xeno
Обеденный стол Bauhaus
Батут для дома Home диаметр 135 сантиметров
Кресло пластиковое Cyborg Club, белый
Cтол Vega, D1100
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден