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Стеллаж угловой Джозефина, венге - фото 1

Стеллаж угловой Джозефина, венге

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2112 мм
  • Длина423 мм
  • Глубина300 мм
  • МатериалЛДСП

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