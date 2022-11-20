Фотография Стеллаж Vandborg, 3 полки, дуб/черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стеллаж Vandborg, 3 полки, дуб/черный

4.7
Оптовая цена
6 490 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стеллаж Vandborg, 3 полки, дуб/черный
Стеллаж Vandborg, 3 полки, дуб/черный
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Стеллаж Vandborg, 3 полки, дуб/черный

4.7
6490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920/1630 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина400 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Материал каркасаметалл

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