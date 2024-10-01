Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Высота1200 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стеновые панели Кельн
Стеновые панели Версаль квадрат
Стеновые панели Версаль треугольник
Стеновая панель Викинг, олива
Стеновая панель Эксклюзив, тобакко
Стеновая панель Эксклюзив, олива
Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко
Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик
Панель с зеркалом Пирей
Стеновая панель Aura
Ковролин Lazio
Фитостойка Купер антуриум Тале
Индийский ковёр шерстяной «OCTAGON RUG» GREY-LIGHT GOLD
Цветочница бетонная квадратная
Индийский ковёр шерстяной Коала
Светящееся кашпо Mariano 220V White
Ковролин AW Daydream
Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи
Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA»
Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель