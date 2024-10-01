Товар в корзине. Перейти
Стеновая панель Aura - фото 1Стеновая панель Aura - фото 2

Стеновая панель Aura

Артикул: CH-067-653
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стеновая панель Arc
Фотография товара Стеновая панель Arc от компании ChiedoCover.
Следующий Стеновая панель Line
Фотография товара Стеновая панель Line от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1300 мм

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стеновые панели Керкрад, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000

Стеновые панели Керкрад

35
Настоящее фото товара Стеновые панели Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000

Стеновые панели Кельн

40
Фотография товара Стеновые панели Кварели от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеновые панели Кварели, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стеновые панели Кварели

47
Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

38
Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан

32
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень

41
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива

41
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза

38
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик

40
Настоящее фото товара Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска

45

С этим товаром покупают

Фотография товара Турецкий ковёр синтетический «GAUDI» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический «GAUDI», произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический «GAUDI»

50
Фотография товара Кашпо Dekollete Эскалера 60 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Эскалера 60, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Эскалера 60

15
Фотография товара Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT», произведённого компанией ChiedoCover
от890 990
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT»

35
Фотография товара Кашпо для цветов Кухмо, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо для цветов Кухмо, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Кашпо для цветов Кухмо, бежевое

11
Фотография товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка Gray Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка Gray Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от269 990
Оптовая цена

Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка Gray Gold

35
Фотография товара Кашпо Dekollete Clasico 30, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Clasico 30, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Clasico 30, коричневое

9
Фотография товара Иранский ковёр шелковый «Шираз» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Иранский ковёр шелковый «Шираз», произведённого компанией ChiedoCover
от635 490
Оптовая цена

Иранский ковёр шелковый «Шираз»

38
Фотография товара Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30, произведённого компанией ChiedoCover
от53 490
Оптовая цена

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30

37
Фотография товара Китайский ковер из арт-шелка «PRISMATIC N» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковер из арт-шелка «PRISMATIC N», произведённого компанией ChiedoCover
от269 990
Оптовая цена

Китайский ковер из арт-шелка «PRISMATIC N»

39
Фотография товара Светящееся кашпо Mariano RGB Accum от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящееся кашпо Mariano RGB Accum, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Светящееся кашпо Mariano RGB Accum

15

Другие товары из раздела стеновые панели

Настоящее фото товара Панель с зеркалом Лабе, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Панель с зеркалом Лабе

6
Настоящее фото товара Панель с зеркалом Пирей, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Панель с зеркалом Пирей

5
New
Фотография товара Стеновая панель Pascal от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеновая панель Pascal, произведённого компанией ChiedoCover
31 790
Оптовая цена

Стеновая панель Pascal

15
New
Фотография товара Стеновая панель Martel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеновая панель Martel, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена

Стеновая панель Martel

12

Товар в корзине

Стеновая панель Aura
Стеновая панель Aura
24 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Турецкий ковёр синтетический «GAUDI» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический «GAUDI», произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический «GAUDI»

50
Фотография товара Кашпо Dekollete Эскалера 60 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Эскалера 60, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Эскалера 60

15
Фотография товара Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT», произведённого компанией ChiedoCover
от890 990
Оптовая цена

Индийский ковёр шерстяной «MODERN GAMBAT»

35
Фотография товара Кашпо для цветов Кухмо, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо для цветов Кухмо, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Кашпо для цветов Кухмо, бежевое

11