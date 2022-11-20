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Стеновая панель ромб под углом, ясень - фото 1

Стеновая панель ромб под углом, ясень

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

ВАЖНО - цена указана за 1кв.м.

Пиксели под углом

Фаска по периметру деталей

Размер одной детали 150х150 мм

Важно - на подгонку нужно дополнительно 6-7 %


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Основные характеристики

  • Материалясень
  • Цветбежевый, коричневый

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