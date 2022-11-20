Характеристики товара
Описание
ВАЖНО - цена указана за 1кв.м.
Пиксели под углом
Фаска по периметру деталей
Размер одной детали 150х150 мм
Важно - на подгонку нужно дополнительно 6-7 %
Основные характеристики
- Материалясень
- Цветбежевый, коричневый
ВАЖНО - цена указана за 1кв.м.
Пиксели под углом
Фаска по периметру деталей
Размер одной детали 150х150 мм
Важно - на подгонку нужно дополнительно 6-7 %
Стеновые панели, ясень, цвет орех
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Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
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