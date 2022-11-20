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Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива - фото 1

Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Спил пикселей под разным углом

Размер модуля: 30х30 см

ВАЖНО - цена указана за 1 кв.м.

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Основные характеристики

  • Цветжелтый, бежевый, коричневый

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