Характеристики товара
Описание
Размеры индивидуальные, уточняйте у менеджера.
Размеры индивидуальные, уточняйте у менеджера.
Столовая группа на 6 персон, синяя
Столовая группа на 2 персоны
Столовая группа
Диван угловой Бостон
Чехол 44
Чехол 45
Куверт Журавинка на 2 прибора
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Стеновые панели Версаль квадрат
Стеновые панели Версаль треугольник
Стеновые панели Бордо квадрат
Стеновые панели Бреста
Стеновые панели Кулвилл
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Светильник подвесной KH01119
Светильник подвесной KH01118
Светильник подвесной KH01117
Светильник подвесной KH01116
Светильник подвесной KH01115
Светильник подвесной KH01114
Светильник подвесной KH01113
Светильник подвесной KH01112
Светильник подвесной KH01111
Светильник подвесной KH01110