Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

14 оценок

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Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

4.8
45 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый
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Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

Характеристики товара

Описание

Стильный обеденный раскладной стол. МДФ крашеный + 5мм серое глазурированое 3D стекло на столешнице с принтом натуральный мрамор. Вкладка МДФ + глазурированое стекло с натуральный мрамор 400мм (one hand автомат)

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Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Цветсерый
  • Размер1600-2000/900*760 мм

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