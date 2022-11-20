Стильный обеденный раскладной стол. МДФ крашеный + 5мм серое глазурированое 3D стекло на столешнице с принтом натуральный мрамор. Вкладка МДФ + глазурированое стекло с натуральный мрамор 400мм (one hand автомат)
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань
Стильный обеденный раскладной стол. МДФ + 5мм закаленное стекло на столешнице
Стильный обеденный раскладной стол Слоновая кость
Стильный обеденный раскладной стол Белый
Стол Ванкувер
Стол Бостон, раздвижной