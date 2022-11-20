Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый

15 оценок

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Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый

4.3
45 290 ₽
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Обеденный стол. Столешница из МДФ
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Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

Характеристики товара

Описание

Стильный обеденный раскладной стол. МДФ крашеный + 5мм серое глазурированое 3D стекло на столешнице с принтом натуральный мрамор. Вкладка МДФ + глазурированое стекло с натуральный мрамор 400мм (one hand автомат)

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Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Цветсерый
  • Размер1400-1800/800*760 мм

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