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Стол А84 120/160 см Шелковый камень/Белый - фото 1Стол А84 120/160 см Шелковый камень/Белый - фото 2Стол А84 120/160 см Шелковый камень/Белый - фото 3Стол А84 120/160 см Шелковый камень/Белый - фото 4Стол А84 120/160 см Шелковый камень/Белый - фото 5Стол А84 120/160 см Шелковый камень/Белый - фото 6Стол А84 120/160 см Шелковый камень/Белый - фото 7

Стол А84 120/160 см Шелковый камень/Белый

Артикул: CH-034-677
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Высота750 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес36 кг
  • Материал ножексталь

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