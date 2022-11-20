Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200/1600 мм
- Высота750 мм
- Глубина800 мм
- Вес36 кг
- Материал ножексталь
Парта Profi №3, белый
Парта Profi №3, клен
Парта Junior, белый
Парта Junior, зеленый
Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый
Стол Bordeaux, коричневый/белый
Консоль Aurora, античный дуб
Стол обеденный расскладной Academy, натуральный
Стол письменный City, коричневый дым
Консоль Largo
Стул Вольт рогожка, синий
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ панама
Стол журнальный BeautyStyle 17
Пуф Fred, бархат пепельно-бежевый
Кресло Авеню
Стул полубарный Логан велюр серый