Стол Acuto 2, белый мрамор матовый, керамика/ черный каркас

12 оценок

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Стол Acuto 2, белый мрамор матовый, керамика/ черный каркас

4.9
162 200 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.

Вес брутто: 142.5 кг

Объем: 0.53

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Основные характеристики

  • Объём упаковки2.1 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1700 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина2200 мм
  • Вес143 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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12

Салфетки Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Диван офисный VeytНастоящее фото товара Диван офисный Veyt, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
6

Диван офисный Veyt

Chester диван лавситНастоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от180 790
Оптовая цена
12

Chester диван лавсит

Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
9

Стол обеденный Шанель

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от63 190
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
7

Стол обеденный Кослан мини

Столик ЛенгерНастоящее фото товара Столик Ленгер, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Столик Ленгер

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Стул Такер, патина, с бежевой подушкойНастоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
90Хит

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Настоящее фото товара Журнальный стол Палермо малый, произведённого компанией ChiedoCover
от61 900
Оптовая цена
11

Журнальный стол Палермо малый

Стул барный Валенсия NEW, светло-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул барный Валенсия NEW, светло-серый

Стул барный Модерн NEW, белыйНастоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Модерн NEW, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
6

Скатерть Кофейный набор, габардин

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Настоящее фото товара Диван Grand 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
12

Диван Grand 3-х местный

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
12

Модуль GRAND 2-х местный угловой

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардинияНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния

Настоящее фото товара Кресло Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
7

Кресло Денвер

Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
12

Обеденная группа Лофт 4

Стол Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
14

Стол Lomond, регулируемый, с полками

Стол обеденный Чикаго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Чикаго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Чикаго малый

В наличии 1 шт.
Стол обеденный ЧикагоНастоящее фото товара Стол обеденный Чикаго, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Чикаго

В наличии 25 шт.
Стол обеденный СиэтлНастоящее фото товара Стол обеденный Сиэтл, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99040
57 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Сиэтл

Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
13

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый

Стул БиттаНастоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
от9 010
14

Стул Битта

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Настоящее фото товара Диван Beil угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
5

Диван Beil угловой

Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена
11

Диван Dox

Настоящее фото товара Кресло Grad, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
15

Кресло Grad

Кресло WestНастоящее фото товара Кресло West, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
5

Кресло West

Настоящее фото товара Стол Лотос круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 090
Оптовая цена
10

Стол Лотос круглый

Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
9

Стол Альт

Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
5

Стол Алекс 2

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Stefani письменный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
10

Стол Stefani письменный

Стеллаж АйнбекНастоящее фото товара Стеллаж Айнбек, произведённого компанией ChiedoCover
70 500
8

Стеллаж Айнбек

Стеллаж УсларНастоящее фото товара Стеллаж Услар, произведённого компанией ChiedoCover
70 500
12

Стеллаж Услар

Стеллаж ЗоестНастоящее фото товара Стеллаж Зоест, произведённого компанией ChiedoCover
59 900
6

Стеллаж Зоест

Стул Caro, темно коричневыйНастоящее фото товара Стул Caro, темно коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
11

Стул Caro, темно коричневый

Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
14

Стул Кроссбэк, корица

Диван ItaliaНастоящее фото товара Диван Italia, произведённого компанией ChiedoCover
от49 390
Оптовая цена
14

Диван Italia

Стул Гаага велюр OSCAR 046 Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
8

Стул Гаага велюр OSCAR 046

Стол обеденный Орлеан большойНастоящее фото товара Стол обеденный Орлеан большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орлеан большой

Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

Стол обеденный Flavio Настоящее фото товара Стол обеденный Flavio , произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
8

Стол обеденный Flavio

Стул пластиковый Bee, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bee, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Bee, черный

Стул пластиковый Virginia, антрацитНастоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Virginia, антрацит

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый

Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
7

Стул стальной Ваолет, коричневый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽
9

Стул-кресло Самба М, желтый

Стул пластиковый Bloom, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Bloom, черный

Стул пластиковый Bloom, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Bloom, белый

Стул пластиковый Bloom, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Bloom, темно-серый

Кресло пластиковое Bora, белоеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Bora, белое

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Лофт Thin Line, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
6

Стул Лофт Thin Line

Настоящее фото товара Стул В-610, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Стул В-610

Стул ДэгниНастоящее фото товара Стул Дэгни, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
15

Стул Дэгни

Стул Дэгни ГрэйсНастоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 050
Оптовая цена
10

Стул Дэгни Грэйс

Настоящее фото товара Барный стул Sport, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
9

Барный стул Sport, белый/ черный