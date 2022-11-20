Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.
Вес брутто: 142.5 кг
Объем: 0.53
Стол Лидер 3
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 02
Стол Лидер 9
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 66
Скатерть Лён
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Салфетки Журавинка
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Патрик 20мм с подлокотниками
Салфетки Лён
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Малави белый
Стул барный Купер коричневый
Стул Лофт-12 М барный
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный
Табурет Лофт-11
Табурет Лофт-11 Н
Стул Марс
Стул Стандарт +
Стул Прайм экокожа коричневый
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стол складной Виктория 150
Стул Стандарт, кожзам
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк красный патина
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Кресло лофт New 4
Табурет Рондо
Стеллаж 02
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Барный стол Мохито черный
Скатерть ARS
Стеллаж 18
Стеллаж 21
Стул Лофт Филлах
Стул Tulip, зеленый
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
Чехол 37 из плотного спандекса
Скатерть Microfibra
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Сатин
Диван офисный Veyt
Chester диван лавсит
Стол обеденный Шанель
Стол обеденный Колтон
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Кросно
Стол обеденный Кослан мини
Столик Ленгер
Салфетки Ричард красный, гладь
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Стул Кроссбэк дерево, венге
Журнальный стол Палермо малый
Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
Стул барный Модерн NEW, белый
Скатерть Кофейный набор, габардин
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Shekspir рогожка
Скатерть Bake beige габардин
Скатерть Loyared
Скатерть Rose габардин
Диван Grand 3-х местный
Модуль GRAND 2-х местный угловой
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
Кресло Денвер
Обеденная группа Лофт 4
Стол Lomond, регулируемый, с полками
Стол обеденный Чикаго малый
Стол обеденный Чикаго
Стол обеденный Сиэтл
Стол обеденный Атланта
Скатерть ART
Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый
Стул Битта
Комплект Такер, 4 белых стула
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Диван Beil угловой
Диван Dox
Кресло Grad
Кресло West
Стол Лотос круглый
Стол Альт
Стол Алекс 2
Стол Цезарь овальный
Стол Stefani письменный
Стеллаж Айнбек
Стеллаж Услар
Стеллаж Зоест
Стул Caro, темно коричневый
Стул Кроссбэк, корица
Диван Italia
Стул Гаага велюр OSCAR 046
Стол обеденный Орлеан большой
Стол обеденный Мулен белый
Стол обеденный Flavio
Стул пластиковый Bee, черный
Стул пластиковый Virginia, антрацит
Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Стул стальной Ваолет, коричневый
Стул-кресло Самба М, желтый
Стул пластиковый Bloom, черный
Стул пластиковый Bloom, белый
Стул пластиковый Bloom, темно-серый
Кресло пластиковое Bora, белое
Стул Лофт Thin Line
Стул В-610
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Барный стул Sport, белый/ черный