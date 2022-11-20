Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.
Вес брутто: 142.5 кг
Объем: 0.53
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Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
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Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Era T с пюпитром
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Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
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Стол Лидер 9, белый
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
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Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Порше белый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Купер черный
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул Слинг барный, черный
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Стул Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Стул Квета
Стол Eames, барный
Стул Борно зеленый
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
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Стол Консоль Арт Деко серебро
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Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
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