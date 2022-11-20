Стол Acuto 2, черный мрамор матовый, керамика/ черный каркас

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Стол Acuto 2, черный мрамор матовый, керамика/ черный каркас

4.4
92 150 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.

Вес брутто: 142.5 кг

Объем: 0.53

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Основные характеристики

  • Объём упаковки2.1 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1700 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина2200 мм
  • Вес143 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Кресло пластиковое Bella, тикНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bella, тик, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Bella, тик

Стул пластиковый Blitz, прозрачный красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Blitz, прозрачный красный

Стул Атлас БМНастоящее фото товара Стул Атлас БМ, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
10

Стул Атлас БМ

Настоящее фото товара Стол пластиковый Раттан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
15

Стол пластиковый Раттан

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Кресло пластиковое Bora, голубоеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Bora, голубое

В наличии 16 шт.
Кресло пластиковое Bora, белоеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Bora, белое

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Слэб Амур, произведённого компанией ChiedoCover
от43 300
15

Слэб Амур

Настоящее фото товара Слэб Енисей, произведённого компанией ChiedoCover
от47 900
13

Слэб Енисей

Настоящее фото товара Слэб Индигирка, произведённого компанией ChiedoCover
от20 900
10

Слэб Индигирка

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Кресло BK-8 Ch черноеНастоящее фото товара Кресло BK-8 Ch черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
13

Кресло BK-8 Ch черное

Стул Слинг вращающийся синийНастоящее фото товара Стул Слинг вращающийся синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Слинг вращающийся синий

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Стул Marbella брусничный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 250
Оптовая цена
7

Стул Marbella брусничный

В наличии 168 шт.
Стул Convers, античный серыйНастоящее фото товара Стул Convers, античный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100
Оптовая цена
10

Стул Convers, античный серый

В наличии 93 шт.
Стул Dill, античный болотныйНастоящее фото товара Стул Dill, античный болотный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 6002
12 790 ₽Оптовая цена
9

Стул Dill, античный болотный

Стул Dill, античный брусничныйНастоящее фото товара Стул Dill, античный брусничный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 60010
12 790 ₽Оптовая цена
9

Стул Dill, античный брусничный

Настоящее фото товара Стул Cassiopea, бежевый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700
Оптовая цена
15

Стул Cassiopea, бежевый велюр, черные ножки

Стул Cassiopea, серо-голубой велюр, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, серо-голубой велюр, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
Оптовая цена
14

Стул Cassiopea, серо-голубой велюр, белые ножки

В наличии 394 шт.
Стул Cassiopea, бежево-коричневый велюр, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, бежево-коричневый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700
Оптовая цена
14

Стул Cassiopea, бежево-коричневый велюр, черные ножки

В наличии 157 шт.
Настоящее фото товара Стул Форли зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
9

Стул Форли зеленый

Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортораНастоящее фото товара Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортора

Настоящее фото товара Диван Дива А3, произведённого компанией ChiedoCover
от41 590
Оптовая цена
9

Диван Дива А3

Настоящее фото товара Стол Оскар металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
12

Стол Оскар металлический

Стол KON 80 белыйНастоящее фото товара Стол KON 80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
9

Стол KON 80 белый

Настоящее фото товара Стул Gadget белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Gadget белый

Кресло Ральф темно - сероеНастоящее фото товара Кресло Ральф темно - серое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29021
12 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло Ральф темно - серое

В наличии 1 шт.
Стул KON черныйНастоящее фото товара Стул KON черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул KON черный

В наличии 2 шт.
Стол ТэодороНастоящее фото товара Стол Тэодоро, произведённого компанией ChiedoCover
от301 690
Оптовая цена
7

Стол Тэодоро

Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
8

Вешалка общественная М13

Настоящее фото товара Софа Анника, произведённого компанией ChiedoCover
от85 190
Оптовая цена
14

Софа Анника

Настоящее фото товара Стул барный Фейвори, произведённого компанией ChiedoCover
от18 200
Оптовая цена
8

Стул барный Фейвори

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork на металлической основе, произведённого компанией ChiedoCover
от36 390
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Mork на металлической основе

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Mindy на полозьях

Стул Тейлор экокожа серыйНастоящее фото товара Стул Тейлор экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
11

Стул Тейлор экокожа серый

Стул Вольт рогожка, светло-коричневыйНастоящее фото товара Стул Вольт рогожка, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
14

Стул Вольт рогожка, светло-коричневый

Стул Вольт рогожка, мятныйНастоящее фото товара Стул Вольт рогожка, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
8

Стул Вольт рогожка, мятный

Стул складной Джек бежевыйНастоящее фото товара Стул складной Джек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Джек бежевый

Стол DSW D80 бежевыйНастоящее фото товара Стол DSW D80 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
15

Стол DSW D80 бежевый

В наличии 92 шт.
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
9

Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость

Настоящее фото товара Стул складной Julia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
6

Стул складной Julia

Стул Марино Лофт хромНастоящее фото товара Стул Марино Лофт хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
5

Стул Марино Лофт хром

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белыйНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 490
Оптовая цена
11

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневыйНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от88 190
Оптовая цена
12

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый

Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзамНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
9

Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка серая

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж , произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Arentariya, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
11

Столешница Oxalit Arentariya

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Belfast, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
10

Столешница Oxalit Belfast

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Kantri, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
15

Столешница Oxalit Kantri

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Maduro, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit Maduro

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Naomi, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit Naomi

Настоящее фото товара Столешница Oxalit NewPort, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit NewPort

Барный стул Тревер фиолетовыйНастоящее фото товара Барный стул Тревер фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
6

Барный стул Тревер фиолетовый

Полукресло Шарри, цвет пыльная розаНастоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от12 89017
15 390 ₽
14

Полукресло Шарри, цвет пыльная роза

Настоящее фото товара Стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Стол Консул

Настоящее фото товара Стул Самба, цвет апельсин, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
12

Стул Самба, цвет апельсин