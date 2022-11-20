Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.
Вес брутто: 142.5 кг
Объем: 0.53
Стол Лидер 9
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Чехол 46
Чехол 25
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Салфетки Габардин
Салфетки Журавинка
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Стол Бристоль 120
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Изо с пюпитром, красный
Стол пластиковый квадратный
Стул Раунд 20мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 3, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Бабел, черный с черной вставкой
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Джулиан, серый с подлокотниками
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул Консек барный, черный каркас
Стул Консек барный, мягкий, черный
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-12 НМ
Стул Изо Net
Стул Марс
Стул Стандарт
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная Кортес
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стул Форум синий
Стол складной Виктория 150
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стол пластиковый Ice 3
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул-кресло Newton
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стеллаж 07
Стул Изо Т
Скатерть FIRENZE
Стеллаж 24
Стеллаж 29
Стеллаж Лофт 30, разборный
Стеллаж 31
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Стул Halmar verdi, белый
Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса
Скатерть Saten
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Микрофибра
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Диван офисный Мишель
Диван офисный Veyt
Стеллаж 66
Стол обеденный Колими
Стол обеденный Корбах
Стол обеденный Кослан
Стол обеденный Кричев
Стол обеденный Крозет
Столик Ленгер
Скатерть Ла-Риойа рогожка
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Барный стул Итальяно
Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Стол на двойной опоре Веретено
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Стол Освальд, 120х80
Стул барный Ститч, вельвет изумрудный
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Pryanosti габардин
Скатерть Лавандовый принт габардин
Скатерть Ramira рогожка
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Demina габардин
Скатерть Lashonda рогожка
Диван Veil 3-х местный
Деревянный табурет Клио
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Кресло Лиссабон
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стол обеденный Детройт белый малый
Стол обеденный Орландо
Стол обеденный на одной точёной ножке
Скатерть Rioja жаккард
Барный стул 1039
Чехол 02, розовато-серый
Стул Такер, малиновый деревянный
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Диван Salla
Диван Dox
Стул Такер, зеленый деревянный
Стул Кроссбэк, корица
Диван Portofino 2-х местный
Стул Гаага велюр OSCAR 021
Стол Accent бетон/белый
Стул Bistro красный
Стул Eames пэчворк черно-белый
Стул барный Бомба фиолетовый
Стул Zig Zag аквамарин
Стол обеденный Flavio
Кресло пластиковое Indiana, антрацит
Стул Атлас М