Стол Acuto 2, темно-серый мрамор матовый, керамика/ черный каркас

12 оценок

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Стол Acuto 2, темно-серый мрамор матовый, керамика/ черный каркас

4.5
92 150 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 3 м.

Вес брутто: 142.5 кг

Объем: 0.53

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Основные характеристики

  • Объём упаковки2.1 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1700 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина2200 мм
  • Вес143 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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Стул Изо Т

Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
13

Скатерть FIRENZE

Настоящее фото товара Стеллаж 24, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
9

Стеллаж 24

Стеллаж 29Настоящее фото товара Стеллаж 29, произведённого компанией ChiedoCover
47 290
12

Стеллаж 29

Стеллаж Лофт 30, разборныйНастоящее фото товара Стеллаж Лофт 30, разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
14

Стеллаж Лофт 30, разборный

Стеллаж 31Настоящее фото товара Стеллаж 31, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
13

Стеллаж 31

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд

Стул Halmar verdi, белыйНастоящее фото товара Стул Halmar verdi, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Halmar verdi, белый

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от580
12

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
13

Скатерть Saten

Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от220
12

Салфетки Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от210
10

Салфетки Микрофибра

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Диван офисный МишельНастоящее фото товара Диван офисный Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Мишель

Диван офисный VeytНастоящее фото товара Диван офисный Veyt, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
6

Диван офисный Veyt

Настоящее фото товара Стеллаж 66, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
15

Стеллаж 66

Стол обеденный КолимиНастоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от131 390
Оптовая цена
12

Стол обеденный Колими

Стол обеденный КорбахНастоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
от74 790
Оптовая цена
5

Стол обеденный Корбах

Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Стол обеденный КричевНастоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кричев

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Столик ЛенгерНастоящее фото товара Столик Ленгер, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Столик Ленгер

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
105Хит

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Настоящее фото товара Барный стул Итальяно, произведённого компанией ChiedoCover
от60 290
Оптовая цена
13

Барный стул Итальяно

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый

Настоящее фото товара Стол на двойной опоре Веретено, произведённого компанией ChiedoCover
от34 790
Оптовая цена
5

Стол на двойной опоре Веретено

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

Стул барный Ститч, вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Ститч, вельвет изумрудный

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 800
39

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Настоящее фото товара Скатерть Ramira рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
15

Скатерть Ramira рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Настоящее фото товара Скатерть Lashonda рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Lashonda рогожка

Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
12

Диван Veil 3-х местный

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Настоящее фото товара Кресло Лиссабон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
13

Кресло Лиссабон

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
15

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

Стол обеденный Детройт белый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
11

Стол обеденный Детройт белый малый

Стол обеденный ОрландоНастоящее фото товара Стол обеденный Орландо, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орландо

Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Настоящее фото товара Барный стул 1039, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
9

Барный стул 1039

Чехол 02, розовато-серыйНастоящее фото товара Чехол 02, розовато-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
82Хит

Чехол 02, розовато-серый

Стул Такер, малиновый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, малиновый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
16

Стул Такер, малиновый деревянный

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Настоящее фото товара Диван Salla, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
6

Диван Salla

Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена
11

Диван Dox

Стул Такер, зеленый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, зеленый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
11

Стул Такер, зеленый деревянный

Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
14

Стул Кроссбэк, корица

Диван Portofino 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Portofino 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490
Оптовая цена
15

Диван Portofino 2-х местный

Стул Гаага велюр OSCAR 021Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 021, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
14

Стул Гаага велюр OSCAR 021

Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Accent бетон/белый

Стул Bistro красныйНастоящее фото товара Стул Bistro красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Bistro красный

В наличии 100 шт.
Стул Eames пэчворк черно-белыйНастоящее фото товара Стул Eames пэчворк черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Eames пэчворк черно-белый

В наличии 59 шт.
Стул барный Бомба фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Бомба фиолетовый

В наличии 33 шт.
Стул Zig Zag аквамаринНастоящее фото товара Стул Zig Zag аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
6

Стул Zig Zag аквамарин

Стол обеденный Flavio Настоящее фото товара Стол обеденный Flavio , произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
8

Стол обеденный Flavio

Кресло пластиковое Indiana, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Indiana, антрацит

Стул Атлас МНастоящее фото товара Стул Атлас М, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
6

Стул Атлас М

Стул Атлас деревянный