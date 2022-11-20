Стол AHOS DESK
94900 ₽
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Стол AHOS DESK предназначен для установки на премиум гриль AHOS INSPIRATION.
Разработан специально для комфортного размещения 4-6 человек сидя вокруг гриля. Высота рассчитана специально под высоту садовых кресел. Стол состоит из массивного стального каркаса и четырех отдельных съемных деревянных столешниц. Легко устанавливается на гриль и крепится прочными нержавеющими кронштейнами, каждый из которых выдерживает нагрузку до 150 кг.
Столешницы сделаны из натурального дерева с пятислойной пропиткой специальным водоотталкивающим лаком.