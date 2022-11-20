Фотография Стол AHOS DESK от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол AHOS DESK

4.6
Оптовая цена
от 94 900 ₽
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Стол AHOS DESK
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Стол AHOS DESK

4.6
94900 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стол AHOS DESK предназначен для установки на премиум гриль AHOS INSPIRATION.

Разработан специально для комфортного размещения 4-6 человек сидя вокруг гриля. Высота рассчитана специально под высоту садовых кресел. Стол состоит из массивного стального каркаса и четырех отдельных съемных деревянных столешниц. Легко устанавливается на гриль и крепится прочными нержавеющими кронштейнами, каждый из которых выдерживает нагрузку до 150 кг.

Столешницы сделаны из натурального дерева с пятислойной пропиткой специальным водоотталкивающим лаком.

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Основные характеристики

  • Диаметр1000/1500 мм
  • Материал столешницыясень

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