Стол ALATRI 120 GLOSS STATUARIO WHITE SINTERED STONE / BLACK

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол ALATRI 120 GLOSS STATUARIO WHITE SINTERED STONE / BLACK

4.3
65 700 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории СТОЛИК PENTAHEDRON SIDE TABLE
СТОЛИК PENTAHEDRON SIDE TABLE
Следующий Стол ALATRI 120 MATT BLACK MARBLE SINTERED STONE / BLACK
Стол ALATRI 120 MATT BLACK MARBLE SINTERED STONE / BLACK

Характеристики товара

Описание

Стол ALATRI с глянцевой керамической столешницей "под мрамор"
Описание модели:
раскладывается по бокам столешницы, две вставки по 30 см;
керамическая столешница "под мрамор" глянцевая, толщина столешницы 11 мм;
основание стола - металл, цвет - черный;
Упакован в 3 коробки

Высота (см) 76
Ширина (см) 80
Длина (см) 120
Количество мест 3
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Длина max (см) 180
Расстояние между ножек по длине стола (см) 95
Вес брутто (кг) 93
Объем (м3) 0,226
Материал столешницы Керамика/ стекло
Цвет столешницы Белый мрамор
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
По раскладке Раскладной
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Вес93 кг
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал подстольяметалл
  • Глубина1800 мм
  • Объём упаковки0.226 м3

С этим товаром покупают

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от45017
540 ₽
11

Скатерть Габардин, прямоугольная

Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
13

Скатерть FIRENZE

Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Настоящее фото товара Скатерть Limoni саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Скатерть Limoni саржа

Скатерть ProfylineНастоящее фото товара Скатерть Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
11

Скатерть Profyline

Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Другие товары из раздела

Стол ELIOT 120 MATT BLACK MARBLE SINTERED STONE/ BLACKНастоящее фото товара Стол ELIOT 120 MATT BLACK MARBLE SINTERED STONE/ BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
45 750
Оптовая цена
14

Стол ELIOT 120 MATT BLACK MARBLE SINTERED STONE/ BLACK

Настоящее фото товара Стол NEXT Дуб Канзас/ Графит 110, произведённого компанией ChiedoCover
10 000
Оптовая цена
13

Стол NEXT Дуб Канзас/ Графит 110

В наличии 178 шт.
Стол ВЕГА D100 Дуб Бардолино/ белый каркасНастоящее фото товара Стол ВЕГА D100 Дуб Бардолино/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 000
Оптовая цена
13

Стол ВЕГА D100 Дуб Бардолино/ белый каркас

В наличии 29 шт.
Стол ВЕГА D100 Дуб Шерман серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стол ВЕГА D100 Дуб Шерман серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 000
Оптовая цена
8

Стол ВЕГА D100 Дуб Шерман серый/ черный каркас

Пуф для гостиной ФЕЛИКС круглый бежевый / черный каркасНастоящее фото товара Пуф для гостиной ФЕЛИКС круглый бежевый / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
7

Пуф для гостиной ФЕЛИКС круглый бежевый / черный каркас

В наличии 45 шт.
Стул Solar, красныйНастоящее фото товара Стул Solar, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 2906
6 690 ₽
13

Стул Solar, красный

Стул Solar, серыйНастоящее фото товара Стул Solar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 2906
6 690 ₽
14

Стул Solar, серый