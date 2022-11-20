Стол ALATRI с глянцевой керамической столешницей "под мрамор"
Описание модели:
раскладывается по бокам столешницы, две вставки по 30 см;
керамическая столешница "под мрамор" глянцевая, толщина столешницы 11 мм;
основание стола - металл, цвет - черный;
Упакован в 3 коробки
Высота (см) 76
Ширина (см) 80
Длина (см) 120
Количество мест 3
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Длина max (см) 180
Расстояние между ножек по длине стола (см) 95
Вес брутто (кг) 93
Объем (м3) 0,226
Материал столешницы Керамика/ стекло
Цвет столешницы Белый мрамор
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
По раскладке Раскладной
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
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